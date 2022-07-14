В Выборгском районе с футбольного поля госпитализировали подростка в бессознательном состоянии

Со школьного футбольного поля на улице Есенина вечером 12 июля забрали подростка, потерявшего сознания.
Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло около 20:32. Скорая забрала 15-летнего мальчика быстрее, чем прибыла полиция.
Подросток, который является гражданином Таджикистана, в тяжелом состоянии попал в ДГБ № 5 с токсическим действием этанола. В настоящий момент подросток не учится.
По словам 41-летнего отца пострадавшего, о мальчике по телефону сообщили друзья сына. Они заявили, что подросток лежит в алкогольном опьянении на футбольном поле, после этого мужчина попросил прохожую вызвать скорую.
Отец подростка въехал на территорию России 14 декабря по работе. Сам мальчик находится в стране с частным визитом.
Ранее azeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе извращенец на протяжении двух лет спаивал и развращал подростка.