За 2 месяца петербуржцы пожаловались на электросамокаты не менее 500 раз

За 2 месяца петербуржцы пожаловались на электросамокаты не менее 500 раз. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

За 2 месяца петербуржцы пожаловались на электросамокаты не менее 500 раз. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Некоторые жители Петербурга видят в электросамокатах сплошные плюсы, но до сих пор осталось и немало противников этого транспортного средства.

Даже не то чтобы люди против электросамокатов, как способе передвижения, а по причине неудобства, которые они приносят, например, некоторым автомобилистам или пешеходам.

Вот и получается, что за 2 месяца петербуржцы подали около 500 жалоб, которые связаны с нарушением пользования электросамокатами. Зафиксировать количество недовольных обращений помогли работы Telegram-бота «Самокаты в СПб». Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

С помощью этого бота у горожан есть возможность рассказать об опасном управлении и неправильной парковке транспортного средства. Для этого нужно указать адрес и примерное время нарушения, а также номер электросамоката, после чего информацию направят оператору кикшеринга, который сможет оштрафовать пользователя.

Также жалобы на горе-водителей электросамокатов принимаются по горячей линии +7(812)240-75-85.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июля Северная столица попрощается с маршрутками в рамках заключительного этапа транспортной реформы.