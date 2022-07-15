Суточная смертность пациентов с коронавирусом в Москве и Петербурге почти одинаковая

Суточная смертность пациентов с коронавирусом в Москве и Петербурге почти одинаковая. Фото: Pxhere

Суточная смертность пациентов с коронавирусом в Москве и Петербурге почти одинаковая. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 5 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 6 человек.

На 15 июля в городе количество умерших с инфекцией за сутки равняется тому же числу, что было вчера. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на одного человека обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 6 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 228 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 794 человек, в том числе 40 за вчерашний день. В Москве заболеваемость коронавирусом несколько упала по равнению с предыдущими днями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что COVID-19 со временем станет одним из сезонных заболеваний, поэтому нужно знать механизмы его оперативного лечения и быть готовыми к внезапной встрече.