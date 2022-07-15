За сутки 57 пациентов с коронавирусом обнаружили в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 57 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 15 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 371 местных жителей. Всего выздоровели 185 174 пациентов, в том числе 57 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 860 человек, а на втором месте оказалась Московская область — 417 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что COVID-19 со временем станет одним из сезонных заболеваний, поэтому нужно знать механизмы его оперативного лечения и быть готовыми к внезапной встрече.