Оплатить проезд наличными пока еще можно в 88 петербургских автобусах

Оплатить проезд наличными пока еще можно в 88 петербургских автобусах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Оплатить проезд наличными пока еще можно в 88 петербургских автобусах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Постепенно в петербургском транспорте вводится безналичный способ оплаты проезда, но в некоторых автобусах пока еще будут принимать «наличку».

Сегодня, 15 июля, в городе стартовал заключительный этап транспортной реформы, но, как пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса, все поставки и обновление всего автобусного парка обещают выполнить до 15 ноября. Таким образом, пока еще работают старые автобусы, проезд спокойно можно оплачивать наличными. Новые транспорт будет выходить на улицы Петербурга по мере его поступления.

Сейчас «наличка» осталась на 88 маршрутах, которые временно будут обслуживать дизельные белые автобусы. Отличить их несложно по специальным стикерам с надписью «Вход в первую дверь, оплата водителю».

Также расплатиться можно картой «Подорожник» и всеми видами проездных билетов, в том числе льготными. Будет действовать и пересадочный тариф «60 минут». Полный список автобусов, которые временно продолжат принимать наличные, опубликован на сайте Комитета по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июля Петербург прощается с маршрутками в рамках заключительного этапа транспортной реформы.