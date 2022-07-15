Все коммерческие маршрутки в Петербурге уступили место социальным автобусам

Сегодня в Петербурге стартовал заключительный этап транспортной реформы в Северной столицы, в рамках которого все коммерческие маршрутки уступили место социальным автобусам.

Как отметил временно исполняющий обязанности главы Комтранса Валентин Енокаев, реформа стала самой масштабной в свой сфере транспорта за последнее время во всей России. Речь идет об отказе от всех маршруток. Об этом специалист поделился в рамках пресс-конференции «Интерфакс – Северо-Запад», пишет «МК в Питере».

Енокаев отметил, что маршрутки не служили украшением на центральных улицах и площадях, а новые лазурные автобусы помимо внешнего вида отличаются комфортабельностью и позволяют оплачивать проезд бесконтактно.

«Автобусы все низкопольные на линии — их все можно увидеть в «Яндекс. Картах». Они все с навигацией, можно узнать срок их прихода, они все работают по расписанию, и все принимают бесконтактные карты «Подорожник»», — подчеркнул эксперт.

Начало транспортной реформы было положено еще 1 апреля. Она была разбита на три этапа, в рамках которых полностью вывели из эксплуатации коммерческие маршрутки, заменив их социальными автобусами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в общей сложности за период всех трех этапов реформы в Петербурге запустят 92 новых автобусных маршрута. Также по петербургским продолжат курсировать 88 старых автобусов, работающих на дизельном топливе.