С 15 июля петербуржцы могут использовать льготы на всех автобусах города

С 15 июля петербуржцы могут использовать льготы на всех автобусах города
С 15 июля петербуржцы могут использовать льготы на всех автобусах города. Фото: пресс-служба Комтранса

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, стартовал заключительный этап транспортной реформы, благодаря которому теперь во всех автобусах города можно использовать льготные проездные билеты.

Теперь в Петербурге больше не будет коммерческого транспорта, — его заменили социальными автобусами.

Глава Комтранса Валентин Енокаев отметил, что проведенная реформа в сфере транспорта является самой масштабной в России за последнее время.

Теперь, благодаря нововведению, за любым транспортом можно следить в «Яндекс.Картах», а также есть возможность оплачивать проезд любым видом платежа.

Петербургская транспортная реформа стартовала 1 апреля и была разделена на три этапа для удобного и плавного перехода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июля Северная столица попрощалась с маршрутками в рамках заключительного этапа транспортной реформы.

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