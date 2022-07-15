Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы

Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы. Фото: Unsplash

Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы. Фото: Unsplash

В тройку лидеров по «индексу» шавермы попали Северная столица, Москва и Красноярск.

Петербург оказался на третьем месте и уступил лидерство Москве, а серебро — Красноярску. Об этом свидетельствуют данные исследования геосервиса 2ГИС, сообщают РИА Новости.

«Индекс» шавермы отражает, сколько такого продукта можно купить на месячную зарплату. В общей сложности специалисты проанализировали более 5 790 заведений общественного питания.

Выяснилось, что в Москве при средней зарплате в 121 тысяч рублей и шаурме, которая стоит 298 рублей, можно купить 406 порций любимого многими блюда. В Красноярске, в свою очередь, на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Санкт-Петербурге — 302 порции.

А вот самую вкусную шаверму готовят в Самаре, где зафиксирована самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой (3,8 балла из 5 возможных).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри. В части заведений ее вообще не планируют предоставлять до осени.