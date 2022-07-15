Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы

Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы
Петербург стал одним из лидеров среди российских регионов по «индексу» шавермы. Фото: Unsplash

В тройку лидеров по «индексу» шавермы попали Северная столица, Москва и Красноярск.

Петербург оказался на третьем месте и уступил лидерство Москве, а серебро — Красноярску. Об этом свидетельствуют данные исследования геосервиса 2ГИС, сообщают РИА Новости.

«Индекс» шавермы отражает, сколько такого продукта можно купить на месячную зарплату. В общей сложности специалисты проанализировали более 5 790 заведений общественного питания.

Выяснилось, что в Москве при средней зарплате в 121 тысяч рублей и шаурме, которая стоит 298 рублей, можно купить 406 порций любимого многими блюда. В Красноярске, в свою очередь, на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Санкт-Петербурге — 302 порции.

А вот самую вкусную шаверму готовят в Самаре, где зафиксирована самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой (3,8 балла из 5 возможных).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри. В части заведений ее вообще не планируют предоставлять до осени.

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