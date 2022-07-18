В сервисных центрах рассказали о «донорстве» и «каннибализме», практикующихся в России

Несмотря на санкции сервисные центры в России продолжают работать. Здесь появляется понятие «каннибализм», которое может шокировать на слух, однако на деле все гораздо проще.

Как рассказала Neva.Today, «каннибализм» на языке мастеров — это использование запасных частей из других аппаратов при осуществлении ремонта техники во время, когда нет возможности получить новые детали.

Отмечается, что «каннибализм», как правило, используется при ремонте устройств. Один из мастеров с семилетнем стажем поделился, что часть запчастей вообще могут не поставлять на рынок, либо давно сняли с продажи, в связи с этим используются запчасти из других устройств. При этом клиентов предупреждают о проведенной операции и ее возможных последствиях.

Управляющий одного из петербургских сервисных центров подчеркнул, что в случае «каннибализма» ремонт будет производиться с такой же деталью такой же марки и модели, как и сломанный телефон. Запчасти, как правило, идут «под оригинал», но производится на заводе. С такими детали сейчас логистических трудностей не возникает, так как они производятся в Китае.

Слово «каннибализм» не совсем приятное на слух, .поэтому специалисты сервисных центров прибегают к термину «донорство». Эксперт отметил, что если клиент хочет запчасть аналогичную прошлой, а не с завода, то ремонт будет производиться по методу «снятия». Тут тоже обо всех нюансах договариваются с клиентом. В таком случае запчасть снимут с телефона, который эксплуатировался, но это не равносильно тому, что деталь снимут с техники, которая уже износилась.

В большей степени по такой схеме ремонта занимаются устройствами Demo. Они обычно выставляются на витрину, так как работают на специальной версии операционной системы и ограничены на определенные действия.

При этом инженер заметил, что в работе с б/у деталями нет никакого смысла, так как если в ремонте использовать старые запчасти, которые вылетят через месяц-два, то клиент обязательно вернется и все придется переделывать. А вот если деталь купленная у официального производителя и выходит из строя, то и сервисный центр не несет никаких убытков. На бракованную запчасть можно подать претензию и решить проблему.

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