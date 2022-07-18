«Организатор перевозок» Санкт Петербурга разработал новый транспортный портал при помощи БизнесАвтоматики

&#171;Организатор перевозок&#187; Санкт Петербурга разработал новый транспортный портал при помощи БизнесАвтоматики
Фото: МК в Питере

СПб ГКУ «Организатор перевозок» вывел новый портал общественного транспорта в тестовый публичный доступ. Жители города смогут тестировать его по ссылке https://nts.orgp.spb.ru/ Исполнителем проекта выступила БизнесАвтоматика. Специалистам компании удалось в кратчайшие сроки разработать уникальный портал качественно нового уровня, сравнимый, а где-то опережающий возможности популярных навигационных приложений.

С помощью нового портала общественного транспорта жители и гости северной столицы смогут эффективно планировать свою навигацию и передвижение по городу и пригороду. На портале представлены все виды наземного и подземного общественного транспорта. Использование механизмов нейронных сетей и математических алгоритмов позволяют оперативно строить оптимальные маршруты, отслеживать реальное нахождение общественного транспорта на линии и точное время ожидания их прибытия к определенной остановке.

Функциональность системы позволяет следить за расписанием пригородных электричек, трамваев и автобусов, получать информацию об изменении маршрутов, учитывать навигацию для маломобильных граждан. Портал выстраивает сложные (составные) маршруты с участием разных видов транспорта за считанные секунды и автоматически рассчитывает стоимость поездки на любом виде транспорта с учетом выбранных методов оплаты.

Портал веб-ориентирован и имеет мобильную версию. Любой пользователь может легко определить свое местоположение на карте и следить за передвижениями общественного транспорта в режиме онлайн.

Система использует несколько вариантов картоотноснов c разной детализацией данных, в том числе картосхемы на базе открытых технологий. Пользователь сможет выбирать привычную для него подложку и строить маршруты по нему. Также для удобства реализована система уведомлений о прибытии транспорта к нужной остановке на мобильный телефон.

Пользователям доступен новостной сервис с подпиской. В новостном блоке будут публиковаться данные о перекрытии дорог, новых маршрутах движения, планы по перекрытиям дорог в целях безопасности и в праздничные дни, по строительству новых магистралей и развязок, а также оперативная информация — аварии, заторы и других важных событиях, связанных с общественным транспортом.

На портале можно пожаловаться на какие-либо транспортные проблемы города. Обращения и жалобы поступают напрямую в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Роман Дзвинко, исполнительный директор БизнесАвтоматики: «Новый транспортный портал сфокусирован на пользователе. Это быстрая, удобная и интуитивно понятная система. Портал пока запущен в тестовом режиме, чтобы в ходе тестовой эксплуатации выявить недочеты в части функционала и содержимого. Официальный запуск планируется посля исправления всех выявленных недочетов.”

«Организатор перевозок» новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать ...
Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно ...
В лесополосе Тосненского района грибник нашел гниющий труп мужчины, ...
На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед
Во Фрунзенском районе задержали пасынка, сломавшего ребра своему неродному отцу
Покупателям товаров H&M объяснили план действий в случае покупки ...
В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил ...
В Ленобласти 69 местных жителей заразились коронавирусом за сутки