«Организатор перевозок» Санкт Петербурга разработал новый транспортный портал при помощи БизнесАвтоматики

СПб ГКУ «Организатор перевозок» вывел новый портал общественного транспорта в тестовый публичный доступ. Жители города смогут тестировать его по ссылке https://nts.orgp.spb.ru/ Исполнителем проекта выступила БизнесАвтоматика. Специалистам компании удалось в кратчайшие сроки разработать уникальный портал качественно нового уровня, сравнимый, а где-то опережающий возможности популярных навигационных приложений.

С помощью нового портала общественного транспорта жители и гости северной столицы смогут эффективно планировать свою навигацию и передвижение по городу и пригороду. На портале представлены все виды наземного и подземного общественного транспорта. Использование механизмов нейронных сетей и математических алгоритмов позволяют оперативно строить оптимальные маршруты, отслеживать реальное нахождение общественного транспорта на линии и точное время ожидания их прибытия к определенной остановке.

Функциональность системы позволяет следить за расписанием пригородных электричек, трамваев и автобусов, получать информацию об изменении маршрутов, учитывать навигацию для маломобильных граждан. Портал выстраивает сложные (составные) маршруты с участием разных видов транспорта за считанные секунды и автоматически рассчитывает стоимость поездки на любом виде транспорта с учетом выбранных методов оплаты.

Портал веб-ориентирован и имеет мобильную версию. Любой пользователь может легко определить свое местоположение на карте и следить за передвижениями общественного транспорта в режиме онлайн.

Система использует несколько вариантов картоотноснов c разной детализацией данных, в том числе картосхемы на базе открытых технологий. Пользователь сможет выбирать привычную для него подложку и строить маршруты по нему. Также для удобства реализована система уведомлений о прибытии транспорта к нужной остановке на мобильный телефон.

Пользователям доступен новостной сервис с подпиской. В новостном блоке будут публиковаться данные о перекрытии дорог, новых маршрутах движения, планы по перекрытиям дорог в целях безопасности и в праздничные дни, по строительству новых магистралей и развязок, а также оперативная информация — аварии, заторы и других важных событиях, связанных с общественным транспортом.

На портале можно пожаловаться на какие-либо транспортные проблемы города. Обращения и жалобы поступают напрямую в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Роман Дзвинко, исполнительный директор БизнесАвтоматики: «Новый транспортный портал сфокусирован на пользователе. Это быстрая, удобная и интуитивно понятная система. Портал пока запущен в тестовом режиме, чтобы в ходе тестовой эксплуатации выявить недочеты в части функционала и содержимого. Официальный запуск планируется посля исправления всех выявленных недочетов.”