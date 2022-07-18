За сутки в Петербурге скончалось 6 пациентов с коронавирусом

За сутки в Петербурге скончалось 6 пациентов с коронавирусом
За сутки в Петербурге скончалось 6 пациентов с коронавирусом. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 6 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 7 человек.

На 18 июля в городе количество умерших с инфекцией за сутки прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на одного человека обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 7 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 251 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 916 человек, в том числе 35 за вчерашний день. В Москве заболеваемость коронавирусом снова сильно возросла, как в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцина «ЭпиВакКорона» не очень эффективна в борьбе с поражением легких. По данным исследований ее эффективность составляет всего 2%.

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