В Ленобласти 69 местных жителей заразились коронавирусом за сутки

В Ленобласти 69 местных жителей заразились коронавирусом за сутки
В Ленобласти 69 местных жителей заразились коронавирусом за сутки. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 69 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 18 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 575 местных жителей. Всего выздоровели 185 354 пациентов, в том числе 40 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 517 человек. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 926 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 375 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцина «ЭпиВакКорона» не очень эффективна в борьбе с поражением легких. По данным исследований ее эффективность составляет всего 2%.

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