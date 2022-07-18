На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед

На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед
На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед. Фото: unsplash

Самостоятельное обслуживание и ремонт велосипедов теперь доступен на острове Новая Голландия.

Как рассказали жителям Северной столицы, станция обслуживания предназначена для экстренных поломок. На месте есть все необходимое, например, детали для замены камеры, а также приспособления для их установки. Чтобы было удобнее, велосипед можно подвесить.

Однако мастер по ремонту велосипедов Антон Свердлов отметил в эфире телеканал «Санкт-Петербург», что нужно ответственно относиться к велосипеду. Перед поездкой транспорт необходимо осмотреть, и, если есть поломка, не испытывать удачу.

По мнению мастера, на станциях самостоятельного обслуживания есть все необходимое, чтобы справиться с основными поломками или возникшими трудностями.

Если до станции добираться далеко, то можно обратиться в мастерские или веломагазины,а также следует брать с собой маленький набор основных ключей для того, чтобы подтянуть детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые петербуржцы видят в электросамокатах сплошные плюсы, но до сих пор осталось и немало противников этого транспортного средства.

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