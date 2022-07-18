Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать «желтый» уровень опасности

Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать &#171;желтый&#187; уровень опасности
Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать "желтый" уровень опасности. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге пока еще периодически льют дожди, а также в город продолжают приходить грозы.

Так, с 19 на 20 июля на территории Северной столицы снова вводится уровень повышенный погодной опасности, именуемый «желтым». Он буде действовать с 22 часов 19 июля до 06 часов 20 июля. Об этом сообщали в пресс-службе Смольного.

Петербуржцам напомнили, что «желтый» является вторым уровнем, который означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт Петербурга обратилось к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Также крайне осторожными нужно быть и пешеходам, не забывать зонтики и одеваться по погоде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, прошедшие выходные стали плохими не только для осуществления каких-либо дел, но и их планирования. Правда, в ближайшем будущем погода, по его мнению, нормализуется: станет теплее и дожди прекратятся.

гроза желтый уровень опасности новости СПб погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов
Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать ...
Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно ...
В лесополосе Тосненского района грибник нашел гниющий труп мужчины, ...
На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед
Во Фрунзенском районе задержали пасынка, сломавшего ребра своему неродному отцу
Покупателям товаров H&M объяснили план действий в случае покупки ...
В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил ...