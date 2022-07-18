Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать «желтый» уровень опасности

Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать "желтый" уровень опасности. Фото: Pxhere

Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать "желтый" уровень опасности. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге пока еще периодически льют дожди, а также в город продолжают приходить грозы.

Так, с 19 на 20 июля на территории Северной столицы снова вводится уровень повышенный погодной опасности, именуемый «желтым». Он буде действовать с 22 часов 19 июля до 06 часов 20 июля. Об этом сообщали в пресс-службе Смольного.

Петербуржцам напомнили, что «желтый» является вторым уровнем, который означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт Петербурга обратилось к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Также крайне осторожными нужно быть и пешеходам, не забывать зонтики и одеваться по погоде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, прошедшие выходные стали плохими не только для осуществления каких-либо дел, но и их планирования. Правда, в ближайшем будущем погода, по его мнению, нормализуется: станет теплее и дожди прекратятся.