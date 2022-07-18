Под Гатчиной в ходе учений упал вертолет Росгвардии Ми-8

Вертолет Росгвардии Ми-8 совершил жесткую посадку рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд» под Гатчиной.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Северо-Западного округа. Отмечается, что при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом рассказали РБК со ссылкой на ведомство.

Предварительно, сведения о пострадавших в результате падения вертолета не сообщаются. Во время учений на борту находилось три человека.

На земле разрешений также не замечено. В настоящее время выясняются причины произошедшего, которыми занимается спецкомиссия. Предполагалось, что вертолет мог упасть из-за того, что его закрутило силами ветра.

Интересно, что чуть больше года назад, вертолет Ми-8 Росгвардии тоже потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области. Все произошло в июне. Тогда в результате погибли трое военнослужащих. Вертолет состоял в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии, и в момент падения выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее gaazeta.spb.ru писала, что на Камчатке обнаружили обломки сгоревшего вертолета Robinson, пропавшего в субботу. Данные о жертвах крушения не приводятся.