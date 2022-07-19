В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 19 июля. Причиной для этого стала возможность грозы и дождей в ночные часы.

Предупреждение будет действовать с 19 июля 22:00 по 20 июля 6:00 во всех районах города. «Желтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора. Водителей просят не парковать свои автомобили вблизи деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов. Жителей также просят по возможности воздержаться от выхода на улицу во время грозы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о перспективах на ближайшие выходные — в Петербурге обещают потепление. Дожди должны будут закончиться к середине недели.