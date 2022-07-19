Три моста планируют включить в проект «Сердце Петербурга»

В Санкт-Петербурге подготавливается новый проект «Сердце Петербурга», который объединит три моста — Троицкий, Биржевый и Дворцовый. Проект будет создан за счет акустической системы. Будут установлены смарт-системы распространения звука.

Данные технологии планировалось использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках оповещения населения. Но возможности смарт-системы положили начало проекту «Поющие мосты».

Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина. За этот год зона акустического покрытия будет расширена. На данный момент специалисты заняты проектом «Чистое небо», в рамках которого кабели систем будут спрятаны под землю.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о спасении двух утопающих транспортной полицией в акватории Малой Невы. Пострадавшие решили искупаться, но не рассчитали силы и не смогли вернуться обратно к спуску в воду.