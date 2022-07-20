Заправки Circle K в Петербурге выкупила «Татнефть»

Компания «Татнефть» приобрела шесть АЗС в Петербурге и две в области. Фото: pixabay.com

Компания «Татнефть» приобрела шесть АЗС в Петербурге и две в области. Фото: pixabay.com

Заправки Circle K канадской компании были проданы в связи с уходом бренда с российского рынка. Выкупила восемь автозаправок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания «Татнефть».

Сделка была заключена еще весной этого года, но подробностей о стоимости всех заправочных станций нет. Не исключается, что компания Alimentation Couche-Tard Inc могла предоставить большие скидки российским коллегам в связи с принятым решением покинуть рынок в РФ.

Об этом сообщает «Коммерсант-СПб» со ссылкой на «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». Ребрендинг автозаправочных станций планируется завершить осенью этого года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о росте прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2022 года. Прирост относительно прошлого года составил 21,5 процента.