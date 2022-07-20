Актер Максим Матвеев поделился мнением о Петербурге и современном кино

Актер Максим Матвеев, известный зрителю по таким кинокартинам как «Стиляги», «Триггер», «Анна Каренина. История Вронского», рассказал, что для него поход в кинотеатр равнозначен походу к психологу. Актер считает, что зрители хотят увидеть в фильме себя, посмеяться над собой или даже немного всплакнуть — этим, по мнению Максима Матвеева, и обусловлен успех российской кинокартины «Горько!».
В интервью, которое актер дал «МК в Петербурге», Максим Матвеев отметил, что для него жанрового разграничения не существует — кино остается кино, независимо от того, на какую аудиторию оно рассчитано. Режиссером пока что Матвеев себя не видит и не спешит поддаться модному веянию, когда актер начинает снимать фильмы, но сценарные наработки у него уже есть. В творческой семье между Максимом и его женой Елизаветой Боярской царит взаимопонимание — оба актера могут давать друг другу советы. Свою жену Максим Матвеев считает профессионалом своего дела.
Актер также поделился с «МК в Петербурге» своими впечатлениями о Санкт-Петербурге. Погода в северной столице для Максима Матвеева не стала чем-то новым, ведь актер вырос в Калининградской области. Но, по сравнению с Москвой, по мнению актера, Санкт-Петербург — город одиночек, в котором можно почерпнуть вдохновения и отдохнуть от столичной суеты и повседневных дел.
— На Васильевском острове есть множество улочек и парков, где красиво и при этом уединенно. Они доставляют мне эстетическое удовольствие. Это мне гораздо ближе, нежели туристический центр. Ну и потом всегда можно уехать на север, выше по косе — в дачные старые поселки, где некогда жили наши художники и поэты. Там, конечно, ощущается колоссальная энергетика — и человеческая, и природная. И это для меня очень отрадно, — отвечает актер на вопрос журналиста о своих любимых местах.