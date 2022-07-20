Актер Максим Матвеев поделился мнением о Петербурге и современном кино

Актер Максим Матвеев, известный зрителю по таким кинокартинам как «Стиляги», «Триггер», «Анна Каренина. История Вронского», рассказал, что для него поход в кинотеатр равнозначен походу к психологу. Актер считает, что зрители хотят увидеть в фильме себя, посмеяться над собой или даже немного всплакнуть — этим, по мнению Максима Матвеева, и обусловлен успех российской кинокартины «Горько!».

В интервью, которое актер дал «МК в Петербурге», Максим Матвеев отметил, что для него жанрового разграничения не существует — кино остается кино, независимо от того, на какую аудиторию оно рассчитано. Режиссером пока что Матвеев себя не видит и не спешит поддаться модному веянию, когда актер начинает снимать фильмы, но сценарные наработки у него уже есть. В творческой семье между Максимом и его женой Елизаветой Боярской царит взаимопонимание — оба актера могут давать друг другу советы. Свою жену Максим Матвеев считает профессионалом своего дела.

Актер также поделился с «МК в Петербурге» своими впечатлениями о Санкт-Петербурге. Погода в северной столице для Максима Матвеева не стала чем-то новым, ведь актер вырос в Калининградской области. Но, по сравнению с Москвой, по мнению актера, Санкт-Петербург — город одиночек, в котором можно почерпнуть вдохновения и отдохнуть от столичной суеты и повседневных дел.