В двух районах Петербурга введут ограничения движения в связи с ремонтом

В Выборгском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга на ряде улиц планируется перекрыть движение с 22 июля. Это связано с началом дорожных работ.

До 31 июля в связи с реконструкцией водопровода движение будет ограничено по Удельному проспекту от Олонецкой улицы до Мезенской улицы. В связи с ремонтом асфальтового покрытия до 21 августа будет ограничено движение по улице Ярослава Гашека от Балканской площади до Будапештской улицы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Водителей просят заранее учесть факт перекрытия дорожного движения и строить маршрут согласно этим данным.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о проведении горячей линии по вопросам соблюдения гражданских прав в сфере охраны труда в Санкт-Петербурге. У жителей появится возможность проконсультироваться по различным вопросам.