Прокуратура Петербурга проведет горячую линию по вопросам охраны труда

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о проведении горячей линии по вопросам соблюдения гражданских прав в сфере охраны труда. Петербуржцы смогут проконсультироваться со специалистами 21 июня.
У жителей северной столицы будет возможность оставить жалобу на недобросовестных работодателей. Они смогут также поделиться ситуациями сокрытия несчастных случаев, непроведения требуемых инструктажей, медицинских осмотров и приема на работу сотрудников, которые не предъявили психиатрическое освидетельствование при трудоустройстве.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Обратиться за помощью и консультацией можно будет анонимно.
Ранее Gazeta.SPb рассказала о присоединении ВЦКП «Жилищное хозяйство» к «Петроэлектросбыту» в декабре этого года. Новые квитанции жители Петербурга начнут получать в марте следующего года.