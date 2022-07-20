Прокуратура Петербурга проведет горячую линию по вопросам охраны труда

Сотрудники надзорного ведомства Петербурга будут принимать жалобы с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Фото: Baltphoto

Сотрудники надзорного ведомства Петербурга будут принимать жалобы с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Фото: Baltphoto

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о проведении горячей линии по вопросам соблюдения гражданских прав в сфере охраны труда. Петербуржцы смогут проконсультироваться со специалистами 21 июня.

У жителей северной столицы будет возможность оставить жалобу на недобросовестных работодателей. Они смогут также поделиться ситуациями сокрытия несчастных случаев, непроведения требуемых инструктажей, медицинских осмотров и приема на работу сотрудников, которые не предъявили психиатрическое освидетельствование при трудоустройстве.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Обратиться за помощью и консультацией можно будет анонимно.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о присоединении ВЦКП «Жилищное хозяйство» к «Петроэлектросбыту» в декабре этого года. Новые квитанции жители Петербурга начнут получать в марте следующего года.