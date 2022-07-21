Жителям России напомнили о снижении пенсионного возраста на 5 лет некоторым гражданам

В России суд принял решение об изменении возрастной границы выхода на пенсию.

Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, суд в Волгоградской области принял такое решение на основе произошедшей там недавно ситуации, однако на фоне этого прецедент теперь создан для всей страны. Об этом пишет PRIMPRESS.

Местный житель вступил в спор с Пенсионным фондом о своем праве на более ранний выход на пенсию. Так, мужчина долгие годы трудился в качестве термиста на заводе. Указанная профессия входит в список особо вредных, поэтому сотрудникам положен досрочный выход на пенсию по старости.

Выяснилось, что когда пришло время выходить на пенсию по стажу, мужчина подал документы в ПФР, однако ему отказали в назначении выплаты, так как по трудовой книжке и другим документам нельзя понять, работал мужчина по полному графику или же по частичному.

Власов рассказал, что мужчина обратился в суд, который в итоге встал на его сторону. Как выяснилось, занятость подтверждается справками от работодателя, при этом в пенсионном законодательстве до этого не были прописаны требования конкретно о полной занятости для назначения пенсии. Основное требование — работа на особо опасной работе, стаж при этом подтверждается документально.

В результате подобный случай показывает, что пенсионный возраст для россиян может быть снижен на пять лет: когда специальный стаж не менее 10 лет, выйти на пенсию мужчины могут уже в 56 лет вместо 61 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 1 августа в Ленобласти должны решить вопрос о введении бесплатного проезда пенсионеров, а также вывести его на законный уровень.