Самая большая суточная смертность пациентов с коронавирусом по российским регионам в Москве

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 4 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 10 человек.

На 21 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось, но не намного. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город значительно обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 10 смертей пациентов с COVID-19. В принципе, столица сильно обогнала все российские регионы и по смертности и и по заболеваемости. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 265 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 039 человек, в том числе 42 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Ситуация может ухудшиться к середине месяца.