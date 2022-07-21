За сутки в Москве зафиксировали почти 2 тысячи заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 604 новых случаев коронавируса, а в Москве количество очень сильно подскочило и достигло почти 2 тысяч.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 71 человек, выздоровели – 546, умерли – 4. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 543 573 местных жителя, вылечились —1 504 837 человек, а общее число жертв достигло 34 265. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место с 604 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва, где зафиксировали 1 763 заболевшего. На втором месте Московская область, где также наблюдается прирост заболевших за сутки — 637.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Ситуация может ухудшиться к середине месяца.