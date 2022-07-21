Больницы в России могут остаться без ремонта медицинского оборудования

Больницы в России могут остаться без ремонта медицинского оборудования. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Больницы в России могут остаться без ремонта медицинского оборудования. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Российские больницы испытывают сложности с вывозом медоборудования из страны для ремонта.

Есть риск вторичного дефицита специализированной техники в медицинских учреждениях. Об этом пишет «Коммерсант».

Как рассказали в ассоциации производителей медицинских изделий IMEDA, поставщики не имеют возможности вывезти аппаратуру на ремонт, а также для замены в дальнее зарубежье по причине распоряжение правительства, требующее разрешение Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.

Специалисты предостерегли, что в скором времени без необходимого сервиса в России останутся несколько тысяч групп медицинских аппаратов, а также запчастей. IMEDA направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили ослабить временный запрет на вывоз из страны части позиций.

Отмечается, что даже с разрешением Минпромторга вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба, что также является проблемой. В ведомстве, тем не менее подчеркнули, что информация о непризнании ФТС разрешений «не соответствует действительности».

В Минздраве изданию рассказали, что о проблеме известно, но до ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.

Ранее gazet.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге медицинское оборудование подорожало на 100%.