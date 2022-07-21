Больницы в России могут остаться без ремонта медицинского оборудования

Российские больницы испытывают сложности с вывозом медоборудования из страны для ремонта.
Есть риск вторичного дефицита специализированной техники в медицинских учреждениях. Об этом пишет «Коммерсант».
Как рассказали в ассоциации производителей медицинских изделий IMEDA, поставщики не имеют возможности вывезти аппаратуру на ремонт, а также для замены в дальнее зарубежье по причине распоряжение правительства, требующее разрешение Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.
Специалисты предостерегли, что в скором времени без необходимого сервиса в России останутся несколько тысяч групп медицинских аппаратов, а также запчастей. IMEDA направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили ослабить временный запрет на вывоз из страны части позиций.
Отмечается, что даже с разрешением Минпромторга вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба, что также является проблемой. В ведомстве, тем не менее подчеркнули, что информация о непризнании ФТС разрешений «не соответствует действительности».
В Минздраве изданию рассказали, что о проблеме известно, но до ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.
Ранее gazet.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге медицинское оборудование подорожало на 100%.