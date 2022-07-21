В Петербурге проверили работу нового измененного расписания автобуса № 396А

Автобусам № 396А из-за просьб петербуржцев изменили расписание. Сегодня его функционирование проверил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Поляков рассказал, что автобус начал свой рейс от станции метро «Рыбацкое» в 07:31. Также на линии будут ходить три автобуса вместо одного. Об этом пишут «МК в Питере» со ссылкой на заявление Полякова.

Чтобы расписание рейсов поменяли, попросили сотрудники предприятий, находящихся в поселке Металлострой в Колпинском районе, а также специалисты Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры. До конца недели на остановках появится информация об изменении движения автобусов.

Известно, что с начала транспортной реформы в городе изменились более 80 автобусных трасс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрут автобуса № 396А пролегает от станции метро «Рыбацкое» до Колпино через поселок Металлострой в Санкт-Петербурге.