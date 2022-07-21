Скоро в Ленобласти может появиться назальная вакцина от коронавируса

Скоро в Ленобласти может появиться назальная вакцина от коронавируса. Фото: Unsplash

Скоро в Ленобласти может появиться назальная вакцина от коронавируса. Фото: Unsplash

В медицинские организации Ленинградской области в скором времени планируют завести назальную вакцины от коронавируса.

Назальная вакцина имеет название «Гам-Ковид-Вак» и уже в ближайшее время будет доступна жителям Ленобласти. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Отмечается, что препарат также, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Его вводят при помощи специальной насадки-распылителя в нос с интервалом в три недели.

В пресс-службе также подчеркнули, что такой способ введения помогает формированию клеточного иммунного ответа к инфекции. При этом назальная вакцина разрешена для применения только с 18 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.