Валерий Москаленко назначен вице-губернатором Северной столицы

Валерия Москаленко утвердили на должность вице-губернатора Петербурга. Постановление об этом было подписано сегодня, 21 июля.

Свои полномочия Москаленко начнет выполнять с 25 июля. Известно, что он будет курировать работу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга и Управления социального питания. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также с 25 июля контроль работы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и Комитета по инвестициям будет лежать на Николае Линченко.

Москаленко выполняет работу в петербургском правительстве с 2002 года. В последние годы он был руководителем Комитета по экономической политике, а до этого служил в вооружённых силах и налоговой полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июля президент России Владимир Путин освободил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина от его должности.