В последний день рабочей недели к петербуржцам вернулась жара

В последний день рабочей недели Петербург встречает горожан солнечной и жаркой погодой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день рабочей недели Петербург встречает горожан солнечной и жаркой погодой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Северной столице будет солнечно и жарко.

После обильных проливных дождей и похолодания в Петербург вернулось тепло, переходящее в жару. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 22 июля за погоду в городе продолжит отвечать гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

В течение дня температура воздуха достигнет +28 и +30 градусов, а по области показатели установятся на +26 и+31 градусе. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Правда, такое затишье ненадолго. Завтра, в субботу, во второй половине дня снова придут кратковременные грозовые дожди, что и ограничит дневной прогрев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге антициклон начинает определять погоду, поэтому в ближайшее три дня город снова накроет волна летнего тепла.