В связи с репетицией парада ко Дню ВМФ в Петербурге днем 24 июля разведут мосты

В связи с репетицией парада ко Дню ВМФ в Петербурге днем 24 июля разведут 4 моста. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

В связи с репетицией парада ко Дню ВМФ в Петербурге днем 24 июля разведут 4 моста. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

В это воскресенье, 24 июля, петербургские мосты разведут днем.

Это связано с репетицией парада на День ВМФ. Правда, разведут не все мосты, а только четыре. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Отмечается, что утром 24 июля пройдет репетиция Главного Военно-морского парада, из-за нее с 9 утра будут закрыты для проезда и перехода четыре моста. Речь идет о Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском местах. Транспорт и пешеходы не смогу воспользоваться переправами с 11:00 до 12:15.

В пресс-службе заметили, что график является предварительным и может измениться прямо в день проведения мероприятий.

Также специалисты заверили, что несмотря на дневное разведение мостов, ночной график останется таким же, как и всегда. С ним можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге подготавливается новый проект «Сердце Петербурга», который объединит три моста — Троицкий, Биржевый и Дворцовый. Проект будет создан за счет акустической системы. Будут установлены смарт-системы распространения звука.