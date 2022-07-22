За сутки коронавирус забрал жизни 16 москвичей и петербуржцев

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 9 человек. В общей сложности столицы потеряли 16 жителей.

На 22 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 9 смертей пациентов с COVID-19. В принципе, столица сильно обогнала все российские регионы и по смертности и и по заболеваемости. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 272 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 080 человек, в том числе 41 за вчерашний день, — это на одного меньше, чем за прошлые сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в медицинские организации Ленинградской области в скором времени планируют завести назальную вакцины от коронавируса.