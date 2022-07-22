Петербург занял второе место с 693 заболевшими коронавирусом за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 693 новых случаев коронавируса, а в Москве количество очень сильно подскочило и достигло 1 787.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 77 человек, выздоровели – 467, умерли – 7. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 544 266 местных жителя, вылечились —1 505 304 человека, а общее число жертв достигло 34 272. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 693 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте недалеко от Петербурга расположилась Московская область, где также наблюдается прирост заболевших за сутки — 680.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в медицинские организации Ленинградской области в скором времени планируют завести назальную вакцины от коронавируса.