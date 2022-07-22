Суточная заболеваемость коронавирусом в Ленобласти 22 июля выросла до 127 человек

Суточная заболеваемость коронавирусом в Ленобласти 22 июля выросла до 127 человек. Фото: unsplash

Суточная заболеваемость коронавирусом в Ленобласти 22 июля выросла до 127 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 127 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 22 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 941 местный житель. Всего выздоровели 185 570 пациентов, в том числе 32 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 787 человек, а на третьем месте оказалась Московская область — 680 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в медицинские организации Ленинградской области в скором времени планируют завести назальную вакцины от коронавируса.