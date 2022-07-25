Рабочая неделя у петербуржцев начинается с дождей

Рабочая неделя у петербуржцев начинается с дождей
Рабочая неделя у петербуржцев начинается с дождей. Фото: Gazeta.SPB/Соня Кроневальд

Местами в Северной столице сегодня, 25 июля, можно ждать кратковременные дожди. Лучше иметь при себе зонтик.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник Санкт-Петербург остается на периферии обширного, но малоактивного циклона, сохраняющий в регионе облачную с прояснениями погоду.

В течение дня холодно не будет, температура воздуха обещает держаться на отметках в +22 и +24° градуса, по области эти показатели установятся на +20 и +25 градусах.

Ветер несмотря на теплые температуры сохранится северо-западный со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

А вот завтра, 26 июля, существенных осадков не будет и потеплеет еще сильнее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вторая декада июля выдалась довольно прохладной и, по словам синоптика, средняя декадная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила всего +18,1 градусов, — это 82 место в ряду самых теплых декад середины июля.

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Рабочая неделя у петербуржцев начинается с дождей