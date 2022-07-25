В петербургском аэропорту Пулково 25 июля один отмененный и один задержанный самолеты

В петербургском аэропорту Пулково 25 июля один отмененный и один задержанный самолеты. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково 25 июля один отмененный и один задержанный самолеты. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 25 июля, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправится один изначально запланированный рейс. Также есть самолет, который вылетит позже.

По данным сайта аэропорта, сегодня очень мало отмененных и задержанных рейсов, однако они все равно есть. Так, на 15 часов отменили воздушное судно в Москву от авиакомпании NordStar Airlines. Пока кроме этого самолета ничего больше не отменяли.

Зато есть еще и тот, что вылетит позже, чем планировалось. Речь идет о самолете в Самарканд на 08:10, — теперь он отправится в 11:10.

Остальные рейсы, согласно данным онлайн-табло Пулково, не меняли. Все изменения, если они появятся, будут представлены на сайте аэропорта.

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