В Петербурге пытаются развивать профессию полицейских на лошадях «без вредных привычек»

У жители Санкт-Петербурга до 35 лет появилась возможность стать полицейским-кавалеристом за 65 000 рублей.

Соответствующая вакансия появилась на портале HeadHunter с конца июня 2022 года и, кроме того, людей на эту должность специальный полк полиции ГУ МВД России по г. СПб и ЛО начал искать ещё в январе, сообщает «Neva.Today».

Когда все началось на самом деле

Таким образом, в Северной столице намерены возродить конную полицию. Обсуждения этого начались еще в 2011 году, когда назначенный на пост главы петербургского Главка Михаил Суходольский рассказал о способах, с помощью которых можно было реализовать проект «полиции на лошадях». После этого был подписан указ о создании в структуре полка патрульно-постовой службы полиции отделения конной полиции.

Вот так все и началось. В октябре 2011 года Суходорльский поделился, что у взвода численностью 12 единиц есть перспектива быть реорганизованным в кавалерийскую роту до 70 единиц.

Задача конной полиции — это обеспечение правопорядка при проведении крупных массовых общественных и спортивных мероприятий. В общем, цели такие же, как и у обычных правоохранителей.

Возрождение старой идеи

Прошло около 11 лет, и вот 14 февраля этого года на Дворцовой площади должен был состоятся первый выход в свет конного взвода петербургской полиции, однако событию так и не суждено было произойти.

Специальный полк полиции ГУ МВД России по г. СПб и ЛО по какой-то причине начал набирать кавалеристов спустя почти десятилетие. В свою очередь, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства уже занялся покупкой служебных лошадей.

При наборе лошадей искали животных, возраст которых составляет от пяти до восьми лет, а их вес — не менее 400 кг. Лошадь должна быть с крепким телосложением и развитой мускулатурой, с пометкой «без вредных привычек».

Откуда возьмут лошадей

Сообщается, что начальная стоимость контракта составила 7,5 млн рублей. Выиграло конкурс ООО «Спрингфилд Групп», — 25 декабря 2022 года оно обязалось поставить заказчику, в лице петербургского Главка, 10 лошадей за 5 млн 737 тысяч рублей. По информации «СБИС», возраст компании составляет всего 7 месяцев, а в фирме нет сотрудников, кроме генерального директора Кирилла Семенюка.

Интересно, что ООО «Спрингфилд Групп» уже успело поучаствовать в восьми конкурсах, шесть из которых были связаны с поставкой офисной бумаги госорганам. Правда, каждый из тендеров фирма проиграла. Выиграть удалось только один раз — с поставкой лошадей в полк кавалеристов-полицейских ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге полиция контролирует соблюдение «закона о тишине». Раньше этим занимались сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.