Пополнить проездные в петербургском метро можно будет через новые аппараты

В петербургском метро планируют провести обновление аппаратов для пополнения проездных.
Специалисты думают заменить механизмы почти на трёх десятках станций. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».
Госзакупку предполагают разместить в августе этого года. Планируется разместить 34 автомата на 27 станциях всех пяти линий. Так, в вестибюлях в среднем появится по два автомата, на некоторых станциях даже по три. По плану, половина автоматов должна быть установлена к ноябрю 2022 года, а что останется — к марту следующего.
Благодаря новым автоматам можно будет пополнять проездные билеты бесконтактными банковскими картами, а также проверять баланс и активировать отложенные платежи, выполненные через интернет-сервисы. В техзадании прописана модель автоматов «АПБ—2020» производства АО «ЭЛСИ» или её эквивалент.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что cо строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге планируется сделать два выхода.