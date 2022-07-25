Пополнить проездные в петербургском метро можно будет через новые аппараты

Пополнить проездные в петербургском метро можно будет через новые аппараты. Фото: Baltphoto

Пополнить проездные в петербургском метро можно будет через новые аппараты. Фото: Baltphoto

В петербургском метро планируют провести обновление аппаратов для пополнения проездных.

Специалисты думают заменить механизмы почти на трёх десятках станций. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Госзакупку предполагают разместить в августе этого года. Планируется разместить 34 автомата на 27 станциях всех пяти линий. Так, в вестибюлях в среднем появится по два автомата, на некоторых станциях даже по три. По плану, половина автоматов должна быть установлена к ноябрю 2022 года, а что останется — к марту следующего.

Благодаря новым автоматам можно будет пополнять проездные билеты бесконтактными банковскими картами, а также проверять баланс и активировать отложенные платежи, выполненные через интернет-сервисы. В техзадании прописана модель автоматов «АПБ—2020» производства АО «ЭЛСИ» или её эквивалент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что cо строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге планируется сделать два выхода.