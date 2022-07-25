MANGO OFFICE расширяет функционал речевой аналитики

MANGO OFFICE, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, сообщает о расширении функционала сервиса речевой аналитики. Пользователям стала доступна опция по расшифровке и анализу загруженных аудиофайлов. Она помогает повышать качество обслуживания, увеличивать допродажи и анализировать эффективность работы даже выездных сотрудников.

Ранее для анализа были доступны только телефонные разговоры, автоматически записанные во время общения оператора кол-центра с клиентом. Теперь анализировать можно и диалоги с покупателями, записанные вне офиса, например, в офлайн-магазине, и загруженные в личный кабинет позднее.

«Речевая аналитика MANGO OFFICE уже показала себя как результативный способ контроля работы кол-центра, где необходимо регулярно отслеживать тысячи разговоров по ряду различных параметров, — говорит Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу MANGO OFFICE. — Благодаря расширению функционала сервис можно использовать для распознавания как телефонных разговоров, так и офлайн-диалогов с клиентами, а также для оценки их эффективности, в частности степени вежливости сотрудника или точности следования скрипту. Это особенно актуально для компаний с большой долей менеджеров и торговых представителей, работающих «в полях», например, для автодилеров и ритейлеров. Кроме того, новая функция помогает автоматизировать метод исследования «Тайный покупатель» и улучшить пользовательский опыт в точках продаж».

В MANGO OFFICE отмечают, что загружать данные можно как вручную, так и посредством API или из FTP. При этом сервис речевой аналитики может быть доступен пользователям практически любой клиентской АТС.

Напомним, речевая аналитика применяет элементы искусственного интеллекта для работы с записями разговоров, расшифровки и поиска заданной пользователем информации. На основе анализа данных и согласно настроенным критериям формируются отчеты, подсвечивающие искомые параметры и выявляющие проблемные зоны.