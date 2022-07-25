Из всех российских регионов за сутки больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Петербурге

Из всех российских регионов за сутки больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Петербурге. Фото: unsplash

Из всех российских регионов за сутки больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Петербурге. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 7 человек.

На 25 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 1 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город почти догнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 7 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 295 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 189 человек, в том числе 34 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.