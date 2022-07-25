За сутки коронавирусом заболело еще 170 жителей Ленобласти

За сутки коронавирусом заболело еще 170 жителей Ленобласти
За сутки коронавирусом заболело еще 170 жителей Ленобласти. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 170 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 25 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 190 490 местных жителей. Всего выздоровели 185 784 пациентов, в том числе 115 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 788 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 133 человек, а на третьем месте оказалась Московская область — 473 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

коронавирус ленобласть оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Как прошел VK Fest в Санкт-Петербурге
Дети и подростки в России могут быть освобождены от налога на автомобиль
Профессор Юденков: на фоне снижения цен увеличится спрос на мелкий номинал
В Петербурге тушат полыхающее здание бывшего «Водоканалстроя»
2,5 тысячи сельчан Ленобласти впервые получили доступ к LTE МегаФона
Россиянам рассказали о рынке недвижимости и его векторе развития
В котельной на Большой Пушкарской обновили водогрейный котел
Стало известно, куда и на чем чаще всего ездят отдыхать петербуржцы