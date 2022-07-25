Билайн ускорил интернет 4G в Санкт-Петербурге

На сети билайн в Петербурге завершился масштабный рефарминг: технические специалисты оператора расширили полосы частот в 4G/LTE. Это позволило билайну увеличить среднюю скорость своего мобильного интернета в городе на 30%.

Объем трафика, проходящий по радио магистралям мобильного оператора, постоянно возрастает. Например, в Санкт-Петербурге за первые 6 месяцев 2022 года трафик вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы клиентам было удобно получать нужные сервисы, несмотря на увеличение загруженности каналов связи, билайн расширил пропускную способность на всей своей сети 4G в Петербурге. Для этого в неё были добавлены полосы из частотного диапазона 2100 МГц.

Эффект от расширения частотного диапазона можно сравнить с увеличением количества полос на шоссе. Видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, который клиенты загружают в свои смартфоны, теперь движется свободней даже в часы пик. По собственным данным оператора, рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета 4G на сети билайн в Санкт-Петербурге на 30%. Зафиксированная специалистами компании пиковая скорость превысила 250 Мбит/сек.

По итогам тестирования качества связи в Петербурге и области, которое выпустило агентство TelecomDaily в июле этого года, билайн показал лучший результат в 6 из 11 локаций, где проводилось исследование. В частности, билайн показал максимальную скорость интернета на Балтийском вокзале – 105 Мбит/с, у отеля Four Seasons в историческом центре – 95,6 Мбит/с и в некоторых других локациях. Также у оператора зафиксирована максимальная средняя скорость на красной ветке метро – более 60 Мбит/сек. Она позволила специалистам смотреть видео в HD-качестве на протяжении пути от Проспекта Ветеранов до Девяткино, причем не было зафиксировано ни одного зависания. Ссылка на текст исследования.