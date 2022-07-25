Аналитик спрогнозировал падение цен в России после решения снизить ключевую ставку до 8%

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 8% годовых может повлечь за собой снижение цен в стране, считает эксперт.

Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых на фоне серьезных дефляционных тенденций. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков поделился своими мыслями касательно будущих перспектив в связи с этим решением. Об этом пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что снижение цен происходит быстрее, чем ожидалось. Стоимость у производителей продолжает снижаться, что в перспективе спровоцирует дальнейшее снижение цен в рознице.

Кочетков подчеркнул, что прогноз ключевой ставки на конец 2022 года упал до 7,4-8%, но возможность ее снижения почти исчерпана. В случае, если это произойдет слишком быстро, инфляция может форсироваться. По мнению специалиста, если ставка будет снижаться также резко, то может быть спровоцировано резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что , 22 июля Банк России принял решение снизить ключевую ставку на полтора процентных пункта до 8%.