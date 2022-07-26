Во вторник к петербуржцам в гости заглянет жара

Во вторник к петербуржцам в гости заглянет жара. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник к петербуржцам в гости заглянет жара. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 26 июня, в Петербург с коротким визитом придет жара.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник Северная столица будет находиться под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона, благодаря чему облаков в небе над регионом будет немного и обойдётся без дождей.

Солнце сегодня сможет хорошо прогреть воздушные массы. В течение дня температура воздуха будет меняться от +26 до +28 градусов, по области эти показатели достигнут +24 и +29 градусов. Ветер при этом ожидается южный с немаленькой скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

А завтра вернутся дожди и похолодание, также возможна гроза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Санкт-Петербурга пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов.