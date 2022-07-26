Из аэропорта Пулково 26 июля позже вылетит самолет в Калининград

Из аэропорта Пулково 26 июля позже вылетит самолет в Калининград. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из аэропорта Пулково 26 июля позже вылетит самолет в Калининград. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 26 июля, отмененных рейсов в петербургском аэропорту Пулково пока не указано.

В списке значится только один задержанный рейс, все остальные, судя данным онлайн-табло, отправятся в путь по расписанию.

Так, позже запланированного отправиться самолет в Калининград от авиакомпании «Россия», — изначально время его отправления было 11:15. Сейчас рейс перенесли на 13:55 .

Обо всех изменениях в полете информацию можно посмотреть на сайте аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 июля количество отмененных и задержанных рейсов также было невелико. Из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправился только один запланированный рейс. Также в расписании был указан один самолет, который вылетел позже. Большинство пассажиров осуществили свой перелет, как и планировали, без изменений.