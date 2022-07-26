При роковом столкновении на Колпинском шоссе вспыхнул мотоцикл. Погибли двое

При роковом столкновении на Колпинском шоссе вспыхнул мотоцикл. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

При роковом столкновении на Колпинском шоссе вспыхнул мотоцикл. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Вечером 25 июля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием Mercedes и мотоцикла.

Все произошло на Колпинском шоссе у дома 54 около 21:30. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате инцидента погибли 42-летний водитель мотоцикла и 41-летняя пассажирка.

Выяснилось, что 44-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь от Московского шоссе к улице Софийской, при выполнении левого поворота на АЗС не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом, который ехал навстречу.

Мотоцикл после столкновения воспламенился. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, его тушили 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось устранить в 21:55, мотоцикл полностью выгорел.

Известно, что водитель микроавтобуса к административной ответственности в 2022 году не привлекался, а вот погибший водитель мотоцикла к административной ответственности в 2022 году привлекался уже 7 раз за превышение установленный скорости. Оба мужчины не являлись хозяевами транспорта, на котором совершали движение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 июля, произошел пожар в здании, некогда принадлежавшем «Водоканалстрою». Огонь разбушевался настолько, что возгоранию был присвоен №3. Известно об одной пострадавшей.