Больше всего скончавшихся с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве и Петербурге

Больше всего скончавшихся с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве и Петербурге. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Больше всего скончавшихся с коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве и Петербурге. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 13 человек.

На 26 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 13 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 303 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 236 человек, в том числе 47 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма. О связи заболеваемости и подвидов «омикрона» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.