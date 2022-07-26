Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Москве продолжает оставаться на уровне 2 тысяч

Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Москве продолжает оставаться на уровне 2 тысяч. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Суточная заболеваемость коронавирусом за сутки в Москве продолжает оставаться на уровне 2 тысяч. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 794 новых случаев коронавируса, а в Москве количество достигло 2 037.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 112 человек, выздоровели – 367, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 547 340 местных жителей, вылечились —1 506 983 человека, а общее число жертв достигло 34 303. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 794 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте расположилась Московская область, — 256 заболевших за сутки. Здесь за сутки заболеваемость значительно снизилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма. О связи заболеваемости и подвидов «омикрона» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.