В Ленобласти за сутки нашли еще 152 заболевших коронавирусом

В Ленобласти за сутки нашли еще 152 заболевших коронавирусом. Фото: Pxhere

В Ленобласти за сутки нашли еще 152 заболевших коронавирусом. Фото: Pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 152 случаz заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 26 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 190 642 местный житель. Всего выздоровели 185 941 пациент, в том числе 157 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 037 человек, а на третьем месте оказалась Московская область, однако со сниженной заболеваемостью, — 256 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма. О связи заболеваемости и подвидов «омикрона» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.