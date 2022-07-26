Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе

Смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter произошло поздно вечером 25 июля. Выяснилось, от кого пыталась скрыться пара мотоцикле, и кто еще пострадал от гибели мужчины и женщины.

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на повороте около 21:00. Водитель Mercedes-Benz Sprinter не уступил дорогу, в результате в него влетело другое транспортное средство. Мотоцикл вспыхнул, а пассажирка и водитель погибли на месте.

Оказалось, что перед произошедшем мотоциклист и его пассажирка уходили от преследования ДПС. Дело было в том, что на транспортном средстве вместо государственного регистрационного знака была установлена табличка с цифрами 05–07 и надписью «Пей». Сотрудники ГИБДД решили проверить документы у водителя, но мотоциклист не остановился, а после никак не реагировал на сигналы ДПС. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вот так и началась погоня. Транспорт «летел» очень быстро, и ему даже удалось оторваться от сотрудников ДПС. Отмечается, что уже было принято решение прекратить преследование и передать информацию в другие районы, но на расстоянии 800 метров наряд заметил сгусток пыли в воздухе.

Мотоцикл попал в ДТП. Предполагается, что поворачивающий на заправку грузовой автомобиль не убедился в безопасности маневра и не пропустил мотоцикл.

Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», погибшие были семейной парой. У 42-летнего мужчины и 41-летней женщины осталась десятилетняя дочь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что водитель Mercedes-Benz Sprinter к административной ответственности в 2022 году не привлекался, а вот погибший водитель мотоцикла к административной ответственности в 2022 году привлекался уже 7 раз за превышение установленный скорости.