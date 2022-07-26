Риэлторы объяснили, почему арендовать квартиру в России выгоднее, чем купить

На фоне снижения ключевой ставки Банка России ипотечные кредиты могут предоставлять гражданам на более выгодных условиях, но эксперты уверены, что даже так преимущества не перевесят плюсы аренды квартиры.

Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что большинство людей при покупке нового или строящегося жилья имеют расчет на продажу старого имущества. При этом снижение ипотечных ставок повышает спрос и вероятность его продажи, чем ускоряет сроки продаж. Об этом рассказал «Ямал1» со ссылкой на Общественную службу новостей.

Но даже учитывая такой расклад, аренда квартиры остается более выгодной из-за того, что стоимость найма в два раза дешевле, чем ипотека, заметил Апрелев. При аренде квартиры расходы составят 4–5% в год от стоимости недвижимости, а если выплачивать ипотеку – 9–10%. И это еще без подсчета выплат по возврату тела кредита.